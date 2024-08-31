Легкоатлеты Костин и Кулятин завоевали серебро и бронзу Паралимпиады-2024

Российский легкоатлет Александр Костин завоевал серебро на Паралимпиаде‑2024 в Париже (Франция) на дистанции 5000 м в категории Т13 с результатом 15.52,36. Россиянин Антон Кулятин на этой же дистанции стал бронзовым призёром (15.52,23). Золотую медаль на свой счёт записал испанец Оухдади Яссин с результатом 15.50,64.

Ранее россиянин Фёдор Рудаков сошёл с дистанции в беге на 5000 м в категории Т11 с нарушением зрения на Паралимпийских играх — 2024 в Париже за три круга до финиша

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.