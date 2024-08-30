Российский пловец Пульвер выиграл бронзовую медаль Паралимпиады

Россиянин Кирилл Пульвер стал бронзовым призером Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Паралимпийские игры проходят в Париже.

Первое место занял украинец Александр Комаров. Серебряным призером стал китаец Го Цзиньчэн.

В первый соревновательный день Паралимпиады Пульвер стал серебряным призером на дистанции 200 метров вольным стилем. Российские спортсмены завоевали четвертую награду на Играх в Париже (две серебра, две бронзы).

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.