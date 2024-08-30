Россиянка Лукьяненко стала бронзовым призером Паралимпиады

Россиянка Дарья Лукьяненко стала бронзовым призером Паралимпиады в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушением зрения. Соревнования проходят в Париже.

Первое место заняла представительница Нидерландов Лизетта Брюинсма. Серебряным призером стала китаянка Чжан Сяотун.

Лукьяненко 22 года, она является серебряным призером Паралимпиады в Токио в заплыве на 100 метров брассом и трехкратной чемпионкой Европы.

Российские спортсмены на Паралимпиаде в Париже завоевали пять медалей (два серебра, три бронзы). Игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.