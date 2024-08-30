Андрей Калина принес России первое золото на Паралимпиаде-2024

Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м брассом. Он выступает в классе SB8, в который входят люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

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37-летний спортсмен стал четырёхкратным паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012 на аналогичной дистанции). До 2013 года пловец выступал за сборную Украины.

Это первая золотая медаль российской сборной на Паралимпиаде в Париже. Андрей Калина преодолел дистанцию за 1.09,02.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Ранее пловец Кирилл Пульвер завоевал вторую медаль Паралимпиады-2024.