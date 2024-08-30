Российский легкоатлет выиграл бронзу на Паралимпиаде в Париже

Легкоатлет Андрей Вдовин завоевал для сборной России бронзовую медаль в беге на 100 метров в классе T37 на Паралимпиаде в Париже, говорится на официальном сайте соревнований. Борьба за престижные награды проходила среди спортсменов с нарушением координации.

Стометровку россиянин преодолел за 11,41 секунды. Золото в забеге выиграл бразилец Рикардо Гомес де Мендонца, вторым финишировал спортсмен из Индонезии Саптойого Пурномо.

На международных соревнованиях принимают участие 88 паралимпийцев из России. Официально Игры завершатся 8 сентября.

Ранее россиянин Андрей Калина выиграл заплыв на 100 метров брассом и завоевал первое золото для сборной на Паралимпиаде. Спортсмен показал результат 1 минута 9,02 секунды. Серебряным призером стал представитель Китая Ян Гуанлун, а тройку лидеров замкнул колумбиец Карлос Серрано. Заплыв проходил среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась по поводу отказа Франции в выдаче виз двум российским спортсменам. Они должны были принять участие в Паралимпийских играх в Париже. По ее словам, это невероятный цинизм.