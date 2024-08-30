Украинский пловец вновь отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец Александр Комаров второй день подряд отказывается фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РБК.

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На соревнованиях 30 августа Комаров занял первое место в категории S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата) на дистанции 100 метров вольным стилем, а Пульвер стал третьим. Во время совместной фотографии на пьедестале украинец отъехал от россиянина и приобнял серебряного медалиста, которым стал китаец Го Цзиньчэнь.

До этого Комаров также отказался делать фото с Пульвером во время награждения по итогам 200-метровки вольным стилем. Соревнование прошло 29 августа. На нем Комаров также завоевал золото, а Пульвер взял серебро.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины разрешил своим спортсменам, которые выступают на ОИ-2024 не пожимать руки и не фотографироваться с россиянами.