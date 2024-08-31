Российская пловчиха Шабалина выиграла золото на Паралимпиаде

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

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В финальном заплыве Шабалина, выступающая в классе S14, показала результат 2 минуты 5,10 секунды. Второе место заняла британка Поппи Маскилл (2.07,16), третьей стала ее соотечественница Луиз Фиддес (2.07,91).

Это третья золотая медаль для российских спортсменов на Паралимпиаде‑2024.

29‑летняя Шабалина стала четырехкратной паралимпийской чемпионкой, на Играх в Токио россиянка завоевала три золота. Также в активе спортсменки серебро и бронза Паралимпийских игр.

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.