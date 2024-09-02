Калашян завоевал серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде

Россиянин Артем Калашян завоевал серебро в беге на 100 метров в категории T35 среди спортсменов с нарушением координации на Паралимпиаде в Париже.

Победителем Паралимпиады стал украинец Игорь Цветов. Третье место занял россиянин Дмитрий Сафронов.

Россияне на текущей Паралимпиаде завоевали пять золотых, 11 серебряных и десять бронзовых медалей.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.