Пловчиха Щурова завоевала серебряную медаль Паралимпиады

Российская пловчиха Зоя Щурова завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 50 м на спине. Она выступает в классе S3, в который входят люди, не использующие туловище и ноги.

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Щурова преодолела дистанцию за 58,36. Золотую медаль взяла спортсменка из Великобритании Элли Чаллис (53,56). Тройку замкнула представительница Испании Марта Фернандес Инфанте (1.00,46).

Зоя — участница Паралимпиады в Токио-2020, многократный призёр чемпионатов Европы, многократная чемпионка России. Для 23-летней Щуровой эта медаль стала первой в карьере на Паралимпиадах.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.