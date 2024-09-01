Александр Власов занял второе место на 15‑м этапе «Вуэльты»

Российский велогонщик Александр Власов из команды Red Bull — Bora — hansgrohe стал вторым на 15‑м этапе многодневной гонки «Вуэльта Испании».

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На этапе протяженностью 143 км лучшее время показал испанец Пабло Кастрильо Сапатер (Equipo Kern Pharma) — 3 часа 45 минут 51 секунда. Время Власова — 3:46.03. Третьим стал представитель Франции Павел Сиваков, ранее выступавший за Россию. Результат гонщика из команды UAE Team Emirates — 3:46.22.

В генеральной классификации продолжает лидировать австралиец Бен О’Коннор из Decathlon AG2R La Mondiale. Власов занимает 13‑ю позицию, он отстает от лидера на 9 минут 17 секунд.

«Вуэльта» завершится 8 сентября в Мадриде.