Умер легендарный борец Александр Медведь

Сегодня, 2 сентября, на 87-м году ушёл из жизни легендарный советский и белорусский борец вольного стиля, трёхкратный победитель Олимпийских игр, семикратный чемпион мира Александр Медведь.

«Ушёл из жизни выдающийся спортсмен, легендарный советский и белорусский борец Александр Медведь. Эта новость нас застала во Владивостоке, где завтра начнёт работу Восточный экономический форум, а двумя днями ранее мы открывали в Уфе Дворец борьбы, при котором начнёт работу музей, первым экспонатом которого стал подарок, переданный лично Александром Васильевичем, — статуэтка борцов вольного стиля. Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров этот подарок принял с большой благодарностью от легендарного спортсмена, самого титулованного борца вольного стиля в истории. Светлая память Александру Васильевичу», — приводит слова президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили пресс-служба организации.