Герои вне зачета. Российские паралимпийцы влюбили в себя болельщиков со всего мира

За первые три дня соревнований российские атлеты, выступающие в Париже в нейтральном статусе, завоевали 19 медалей. Да, награды, выигранные ими, не учитываются в общем медальном зачёте Паралимпиады, но кого это волнует, ведь они завоёваны теми, кто буквально прорвался на главные старты четырёхлетия сквозь многочисленные препоны.

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Первую медаль России в стартовый день Игр в Париже завоевал пловец Владимир Даниленко. 24-летний спортсмен стал вторым в финальном заплыве на дистанции 100 м на спине в категории S2. В этой категории выступают спортсмены с серьёзными ограничениями функций рук, туловища или ног. Первым в заплыве финишировал бразилец Габриэль Араужо. Вскоре Даниленко выиграл ещё одну серебряную медаль на дистанции 50 м на спине. Владимир является двукратным призёром Паралимпийских игр – 2020 – на соревнованиях в Токио россиянин завоевал две бронзовые награды.

Пловцы на данный момент собрали самый большой урожай наград: на их счету 11 медалей разного достоинства. Есть среди них и золотые. Трёхкратная чемпионка токийской Паралимпиады по плаванию Валерия Шабалина приехала в Париж спустя полгода после рождения сына. На стометровке баттерфляем Валерия заняла третье место и совсем скоро добралась до золотой медали. Это произошло в финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем, и Шабалина стала четырёхкратной чемпионкой Паралимпийских игр. После победы пловчиха передала привет сыну Матвею и посвятила ему свою медаль.

Ещё одно паралимпийское золото в плавании выиграл опытный 37-летний спортсмен Андрей Калина. До 2013 года Калина представлял Украину на международных соревнованиях, но позже перешёл под российский флаг. Впервые Андрей выступил на Паралимпиаде 20 лет назад в Афинах и громко заявил о себе, завоевав золотую медаль на дистанции 100 м брассом в классе SB8. С тех пор Калина на этой дистанции на Играх ни разу не уступал. Исключением стала Паралимпиада, прошедшая в Рио-де-Жанейро в 2016 году, которую пропускали из-за отстранения. В Париже Калина вновь добыл золото на коронной стометровке брассом. Призёрами Паралимпиады в плавании также стали Виктория Ищиулова, Кирилл Пульвер и Дарья Лукьяненко.

Семь медалей завоевали российские легкоатлеты. Алексей Чуркин стал паралимпийским чемпионом в метании клаба в классе F32 среди спортсменов с нарушением координации. Клаб напоминает гимнастическую булаву и предназначается для людей с тяжёлой формой инвалидности. Чуркин метнул клаб на 40,33 м, а результат ближайшего соперника, грека Атанасиоса Константинидиса, составил 38,65 м. На прошлых Паралимпийских играх в Токио Чуркин занял второе место в толкании ядра.

Бегун Александр Яремчук прибыл в Париж с целью повторить золотой успех Токио на дистанции 1500 м в классе Т46. Спортсмен с блеском справился с поставленной задачей и стал двукратным чемпионом Паралимпиад, несмотря на недомогание перед стартом забега.

«Забег был тяжёлым, потому что в последние несколько дней я чувствовал небольшое недомогание. Но рад, что всё сложилось. Опасений не было. Я знаю всех соперников. Настраивался именно на финишный отрезок. Главное было отставать недалеко, а потом вырывать на все деньги», – сказал Яремчук в эфире «Матч ТВ».

В беге на 5000 м в классе Т13 серебро завоевал Александр Костин. Бронзовым призёром в той же дисциплине стал Антон Кулятин. Ещё одну серебряную награду в копилку российской команды добавила метательница копья Анна Кулинич-Сорокина, а бронзу в толкании ядра в классе F37 завоевала Ирина Вертинская.

Первую и на данный момент единственную российскую медаль в тхэквондо добыл Алиасхаб Рамазанов. 31-летний спортсмен дошёл до финального поединка паралимпийского турнира по тхэквондо в классе К44 среди лиц с ампутацией одной руки или без пальцев ног. В финале Рамазанов не смог одолеть представителя Великобритании Мэтта Буша и стал обладателем серебряной награды.

Все без исключения российские паралимпийцы в Париже демонстрируют настоящую силу духа и мощь спортивной борьбы. Соревнования во французской столице продлятся до 8 сентября, и кто знает, сколько ещё поводов для радости она нам успеет преподнести за это время.

Но отдельной победой можно считать отношение к нашим ребятам на стадионе, бассейне и в паралимпийской деревне. Переполненный легкоатлетический стадион рукоплескал нашим чемпионам, искренне радуясь их успехам. Из того, что мы видим по трансляциям, только однажды несчастный украинский спортсмен вынужден был отодвинуться от россиянина на пьедестале почёта. Жаль ребят. Но весь остальной спортивный мир демонстрирует либо лояльность к нашим героям, либо искреннюю симпатию. И это одно из самых приятных впечатлений от Паралимпиады в Париже.