Во время мужского забега на 1500 метров в классе Т11 гид польского спортсмена наткнулся на российского бегуна Федора Рудакова, в результате чего россиянин упал и не смог продолжить забег. Инцидент произошел на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, передает ТАСС.

В понедельник, 2 сентября, проходит очередной соревновательный день. Как утверждается, на одном из поворотов Рудаков зацепился за ногу соперника и упал. Из-за случившегося российская сторона приняла решение о подаче апелляции.

30-летний спортсмен также не смог финишировать в забеге на дистанции 5 000 м, который прошел 30 августа. Он упал, зацепившись ногой за бровку. Рудаков - бронзовый призер Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1 500 м среди спортсменов с нарушением зрения.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины разрешил своим спортсменам, которые выступают на ОИ-2024 не пожимать руки и не фотографироваться с россиянами.