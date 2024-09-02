Белорусский пловец завоевал рекордное 20-е золото на Паралимпиаде

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал двадцатое в карьере паралимпийское золото. Это лучший показатель в истории Паралимпиад у мужчин.

Юбилейное 20-е золото Бокий завоевал в рамках Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) на дистанции 50 м вольным стилем в классе S13. В нём соревнуются спортсмены с лёгкой степенью нарушений зрения.

Для белоруса это уже четвёртое золото в Париже. Ранее он выиграл на дистанциях 100 метров баттерфляем, 100 метров на спине и 400 метров вольным стилем.