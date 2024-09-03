Двукратная олимпийская чемпионка не сможет получить нейтральный статус

Двукратная олимпийская чемпионка Егорян сообщила, что не сможет получить нейтральный статус
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заявила «Матч ТВ», что она не сможет претендовать на нейтральный статус в следующем сезоне, который позволит ей выступать на международных соревнованиях.
Международная федерация фехтования (FIE) не допустила Егорян к участию в международных турнирах. В июне россиянка стала победительницей Игр БРИКС в командных соревнованиях.
— Пока отпуск, занимаюсь своими делами. На данный момент на 100% не могу сказать, в каком формате пройдет следующий сезон. Многие будут получать нейтральные статусы и ездить на международные соревнования. Я, к сожалению, этой истории лишена по ряду разных причин, получить нейтральный статус для меня невозможно. Тем не менее уходить не собираюсь. Через де недели лечу в Кисловодск на первый тренировочный сбор, поэтому буду держать себя в форме, ездить на те соревнования, где нас ждут. Как говорится, что имеем, на то и ставим, — сказала Егорян корреспонденту «Матч ТВ» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).