Двукратная олимпийская чемпионка не сможет получить нейтральный статус

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заявила «Матч ТВ», что она не сможет претендовать на нейтральный статус в следующем сезоне, который позволит ей выступать на международных соревнованиях.

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Международная федерация фехтования (FIE) не допустила Егорян к участию в международных турнирах. В июне россиянка стала победительницей Игр БРИКС в командных соревнованиях.