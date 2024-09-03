Украинцы открыто оскорбляют русских. Паралимпиада всё больше напоминает войну
Соревнования на Паралимпийских играх всегда считались примером человеческой силы духа, объединяющей спортсменов, независимо от их национальности. Однако на фоне нынешних событий между Россией и Украиной отношения между спортсменами двух стран становятся максимально напряжёнными, и это обострение явно демонстрируется в Париже.
Недавний инцидент с участием украинского паралимпийца Александра Литвиненко показал, что в спортивном мире, к сожалению, нет места политическому нейтралитету, когда на первое место выходят личные амбиции. Литвиненко, занявший третье место в соревнованиях по прыжкам в длину, позволил себе унизить российского чемпиона Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением». Это заявление не только возмутило российскую делегацию, но и показало, как личные обиды и националистические настроения могут заслонить истинный дух Паралимпиады.
Эта медаль очень важна для меня. Но немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я имею такую обиду немного на себя. Ни на кого, только на себя, – сказал Литвиненко.
Ситуация с Литвиненко – не единичный случай. Украинские спортсмены уже не раз демонстрировали откровенно недоброжелательное отношение к своим российским коллегам. Глава украинского паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, например, утверждает, что россияне якобы устраивают провокации, оскорбляя украинцев и называя их уничижительными прозвищами. Впрочем, такие обвинения кажутся явно надуманными и больше напоминают попытки перевести стрелки. Особенно на фоне того, что российские паралимпийцы в своих интервью стараются демонстрировать уважение к соперникам и отмечают важность спорта как внеполитической сферы.
Интересно, что Сушкевич также упоминает о «провокациях» со стороны россиян, когда они, например, приветствуют украинских атлетов с улыбкой или доброжелательно здороваются. Украинская сторона трактует эти действия как ещё один способ вывести спортсменов из равновесия. Но такой подход только обнажает нервозность украинской делегации и их неспособность держать себя в руках в условиях высокой конкуренции. Вместо того чтобы фокусироваться на своих выступлениях и достижениях, они находят повод для претензий даже в обычных проявлениях вежливости.
Было несколько очень неприятных случаев. Когда они показательно ласково говорят, например, «здравствуйте», что-то вроде такого. Главный здесь вопрос — не повестись на провокацию, потому что будет дисквалификация украинского атлета. Я знаю эти варианты, потому что так поступали в прошлые годы субъекты паралимпийского спорта России. Россия — провокатор. Они потом делают невинный вид, – сказал Сушкевич.
Российские паралимпийцы стараются не поддаваться на провокации и сохранять спортивную этику. Они не участвуют в политических баталиях и акцентируют внимание на своём мастерстве, стремясь к победе на спортивных аренах, а не в политических разборках. Например, Артём Калашян и Дмитрий Сафронов, занявшие второе и третье места в забеге на 100 метров, после финиша проявили уважение к своему сопернику из Украины Игорю Цветову. Несмотря на сложные отношения между странами, они признают его спортивные достижения и поздравляют с победой. Это пример того, как настоящие спортсмены должны себя вести на таких престижных соревнованиях, как Паралимпиада.
Да он общается с нами нормально, как и со всеми спортсменами. Просто на камеру этого не делает. Мы удачи ему пожелаем. Победил — молодец. Значит, был лучше, – рассказали российские легкоатлеты в интервью «Матч ТВ».
Тем не менее, украинская сторона предпочитает строить из себя образ жертв. Они заявляют о провокациях и угрозах со стороны россиян, хотя на деле это выглядит как прикрытие своих неудач и неспособности сохранить хладнокровие. Конечно, политическая обстановка накладывает свой отпечаток на всех участников соревнований, но спорт всегда был и должен оставаться вне этих конфликтов.
Паралимпиада – это место, где участники из разных стран должны демонстрировать силу духа и стремление к победам, а не погружаться в политические баталии. Однако, как показывают последние события, украинские спортсмены и представители их спортивных организаций всё чаще используют эти игры для демонстрации своего негодования и политических убеждений. Этот подход вредит общему духу спортивного братства и размывает суть Паралимпийских игр.
Российские спортсмены, которые участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом, не несут ответственности за политические решения своей страны. Их задача – показывать высокие результаты и защищать честь своего народа на международной арене. Тем не менее, они всё чаще сталкиваются с агрессией со стороны своих украинских коллег, которые, кажется, забывают, что Паралимпийские игры – это не место для выяснения политических отношений.
Украинская делегация на Паралимпиаде явно выходит за рамки спортивной этики, ставя в приоритет конфронтацию вместо уважительного соперничества. Российские спортсмены, несмотря на постоянные нападки, стараются держать нейтралитет и сохранять достойное поведение, даже в условиях давления.