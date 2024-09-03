Международный паралимпийский комитет (МПК) должен наказать украинского спортсмена Александра Литвиненко за оскорбление россиянина Евгения Торсунова. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Кто же он сам, если считает, что проиграл недоразумению? - сказала Тарасова. - Постоянно в нашу сторону кивают, им что, заняться уже больше нечем? Если он считает нашего спортсмена недоразумением, то он сам никто и звать его никак". "Если по-другому не понимают, может быть, и наказывать. Мы же сами не можем наказать, а Международный паралимпийский комитет может. А разве этот комитет не замечает, что нас оскорбляют? Хотя вряд ли они знают такое оскорбительное слово, как "недоразумение", - добавила Тарасова.

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Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко после соревнований оскорбил россиянина Евгения Торсунова, который выиграл золотую медаль. Слова Литвиненко передает Sport24 со ссылкой на украинские СМИ.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я говорю о нейтральном атлете? Если их можно так назвать. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО», — сказал Литвиненко.

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Украинских спортсменов поддержат за оскорбления россиян на Паралимпиаде, заявила в беседе с NEWS.ru олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, атлет Александр Литвиненко, который назвал недоразумением оппонента из России Евгения Торсунова, вряд ли сделал это из зависти. Парламентарий считает, что все началось еще с Крыма.

В любом случае они (украинцы. — NEWS.ru) делают эти шаги по разным причинам, у каждого своя. Их в том числе поддерживают за такие высказывания. Я не думаю, что здесь дело в зависти. Это началось еще с Крыма. Вся ситуация раскручивалась. Уже тогда было странное неспортивное поведение, высказывания, оскорбления, оценки. Если они ничего не выскажут, ничего хорошего не будет, а если подойдут к российским спортсменам, то получат полное порицание в своей стране, — высказалась Журова.

Она подчеркнула, что Паралимпиада ничем не отличается от Олимпиады. По мнению депутата, оскорбляя россиян, украинские спортсмены завоевывают авторитет на родине.

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на оскорбление легкоатлетом Александром Литвиненко из Украины россиянина Евгения Торсунова после поражения на Паралимпийских играх.

«Сумасшедшие, что поделаешь, я не знаю, что у них в голове творится. Просто им всем промыли мозги… — оголтелый дурдом», — уточнил хоккеист РИА Новости.

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Депутат Свищев назвал позором слова украинского паралимпийца в адрес россиянина

«Как говорится, в семье не без урода. Прежде всего я считаю, что это зависть, зависть за проигранное золото россиянину. Такие вещи неприемлемы в современном обществе. Жаль, что за такие слова нельзя дисквалифицировать. Я бы дисквалифицировал. Такие вещи недопустимы. Пусть ты не любишь нашу страну, по-своему относишься к ситуации между странами, но оскорблять человека, которому ты проиграл, – это недопустимая вещь. Позор ему», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Депутат Госдумы Виталий Миловой назвал "одноклеточным" украинского спортсмена Александра Литвиненко, который оскорбил россиянина Евгения Торсунова на Паралимпийских играх в Париже.

"Мне очень обидно, что украинские спортсмены деградировали до такого вирусного состояния, состояние в общем-то абсолютно одноклеточного, и не способны посмотреть на мир гораздо шире", – передает его слова Life.ru.

Парламентарий указал, что это очередное предупреждение о том, что любые переговоры и соглашения невозможно вести с Украиной, так как украинцам, по его мнению, не хватает адекватности.

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Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов, который выиграл бронзу на Паралимпиаде в забеге на 100 метров, рассказал, что украинский атлет Игорь Цветов нормально общается с россиянами, передает «Матч ТВ».

Золотую медаль выиграл украинец Игорь Цветов, серебро досталось Артему Калашяну.

«Украинец в микст-зоне даже не хлопнул меня по плечу? Он общается с нами нормально, как и со всеми спортсменами. Просто на камеру этого не делает. Мы удачи ему пожелаем», — сказал Сафронов.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.