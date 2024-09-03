CAS лишил легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпиады‑2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали летних Олимпийских игр‑2012 в Лондоне в беге на 1 500 метров, сообщает пресс‑служба суда.

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CAS признал россиянку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на 10 лет. Также суд аннулировал все результаты легкоатлетки на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года и лишил всех титулов, наград, медалей, очков, призовых и денежных средств.