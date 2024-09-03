Участница Олимпиады-2024 получила ожоги 75% тела после ссоры с бойфрендом

Участница Олимпиады-2024, бегунья из Уганды на длинные дистанции Ребекка Чептеги находится в критическом состоянии после нападения, сообщает Sky Sport со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, Чептеги стала жертвой жестокого нападения со стороны своего бойфренда Диксона Ндиема, когда находилась в своём доме в Кении в воскресенье, 1 сентября. Якобы Ндием купил канистру бензина, вылил её на Чептеги и поджёг во время ссоры.

33-летняя Чептеги была экстренно госпитализирована с ожогами 75% тела. Серьёзно пострадал от огня и сам предполагаемый нападавший.

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) Чептеги принимала участие в марафоне. Спортсменка преодолела дистанцию за 2:32.14,00 и финишировала 44-й.