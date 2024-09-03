Россиянка рассказала об отношении к ним на Паралимпиаде

Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина заявила, что к россиянам на Паралимпиаде относятся хорошо. Слова спортсменки приводит "Спорт-Экспресс".

"Атмосфера в Париже прекрасная. Поначалу казалось, что все будет не очень, но с каждым днем понимаем, что все сделано по уму. К нам относятся прекрасно - ко мне и к ребятам не было агрессии", - сказала Кулинич-Сорокина.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

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6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.