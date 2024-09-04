Марина Сечина выдвинет свою кандидатуру на пост президента Федерации конного спорта России

Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина выдвинет свою кандидатуру на этот пост на следующий четырехлетний срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКСР.

"Марина Владимировна Сечина будет выдвигать свою кандидатуру в качестве президента ФКСР на следующий срок, - заявили в пресс-службе. - В данном решении она утвердилась после консультаций с членами бюро и аппарата ФКСР, а также представителями региональных федераций конного спорта, которые выразили действующему президенту ФКСР всестороннюю поддержку".

Отчетно-выборная конференция Федерации конного спорта России пройдет 5 октября в Москве.

Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года, в 2020 году была переизбрана на четырехлетний срок. За это время в России прошли отборочный турнир на Олимпийские игры по конкуру и выездке "Токийский тур", чемпионат Евразии, генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) и международный семинар судей по выездке. В 2019 году Сечина вошла в совет и комитет солидарности FEI. В ноябре 2023 года она была переизбрана на пост руководителя III региональной группы Международной федерации конного спорта и сохранила членство в правлении организации.