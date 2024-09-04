Российские спортсмены не выступят на Всемирной гимназиаде в Бахрейне

Российские спортсмены не выступят на Всемирной гимназиаде, которая пройдет с 23 по 31 октября в Манаме (Бахрейн). Об этом ТАСС сообщил председатель общественного государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России" Алан Абаев.

"Наши спортсмены не заявлялись на этот турнир, - сказал Абаев. - После начала СВО мы не принимаем участие в соревнованиях, проводимых Международной федерацией школьного спорта (ISF), которая еще не приняла решение о возвращении россиян". Глава "Юности России" также добавил, что ISF не предлагала спортсменам из России и Белоруссии выступать на своих турнирах в нейтральном статусе.

Всемирная гимназиада - 2024 первоначально должна была пройти в Екатеринбурге, однако в марте 2022 года вскоре после начала СВО исполком Международной федерации школьного спорта приостановил членство Российской Федерации и Белоруссии в организации до дальнейшего уведомления, после чего РФ потеряла право на проведение в 2024 году Гимназиады.

Гимназиада (Летние школьные игры) - это международное мультиспортивное мероприятие, собирающее вместе свыше 3 000 молодых спортсменов-учащихся школ со всего мира. В программу Гимназиады - 2024 вошли соревнования по 26 видам спорта. Гимназиада проходит один раз в два года, участниками мероприятия являются спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Последний раз соревнования сильнейших школьников мира проходили в 2022 году в Нормандии (Франция).