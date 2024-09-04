Россиянка гарантировала себе медаль по настольному теннису на Паралимпиаде

Россиянка Маляк Алиева обыграла немку Стефани Гребе в четвертьфинале соревнований по настольному теннису (класс WS6) на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Встреча завершилась победой Алиевой со счетом 3–0 (11:8, 11:3, 11:6). Полуфиналы и матч за золото пройдут 7 сентября. В соревнованиях по настольному теннису не проводится игр за третье место, россиянка гарантировала себе минимум бронзовую медаль.

29‑летняя Алиева завоевала серебро (одиночное выступление) и бронзу (пара) в Токио‑2020. На счету 36‑летней Гребе серебро Олимпиады в Рио‑де Жанейро и бронза Игр в Токио в одиночном разряде. В Париже она выиграла серебряную медаль в парном разряде.