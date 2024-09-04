Первая безрукая лучница в истории. Завоевала медаль и покорила сердца миллионов людей

За плечами абсолютно каждого паралимпийца простирается удивительный путь, истоптанный болью, сожалениями и самоотверженностью. Увы, мир, как правило, узнаёт лишь истории победителей. Но порой зрителей удивляет даже участие атлета: тот факт, что он соревнуется в – казалось бы – недоступном для себя виде спорта.

Как, например, Шитал Деви – индийская лучница, родившаяся без рук, но освоившая технику стрельбы ногами. Девушка поразила всех ещё на предварительных стартах – случай в принципе уникальный, ведь в этой дисциплине соревнуются спортсмены в инвалидной коляске, использующие руки. Так Шитал не только обошлась ногами и плечом – она и в цель идеально попала! Видео с лучницей, естественно, тут же завирусилось.

В 1/8 финала Деви до последнего претендовала на победу, но уступила с общим счётом 137:138. Но всё было впереди. В смешанном разряде с Ракешем Кумаром она обновила мировой рекорд на один балл, набрав 1399 очков. И завоевала историческую для Индии бронзу. Более того – ей всего 17, она самая молодая паралимпийская лучница в истории.

К триумфу девушка шла долго. Её тренеры признавались, что Шитал всё свободное от тренировок время… лазала по деревьям. А затем, когда из-за невозможности протезирования её карьера оказалась под угрозой, индианка придумала свою уникальную технику. Основанную в первую очередь на усилиях плеча и челюсти.

Наставники восприняли идею Деви со скепсисом, но от подготовки спортсменки не отказались. Спустя три года, в 2022-м, Шитал завоевала два золота на Азиатских Паралимпийских играх, а ещё через год – серебро на чемпионате мира. По итогам финала девушка обратилась к зрителям.

Большинство людей насмехалось надо мной. Они говорили, что я позорю Индию. Сегодня я с гордостью заявляю: меня зовут Шитал Деви, я лучница, и я в национальной команде. Если смогла я, то сможете и вы. Просто забудьте обо всех и идите к цели, – сказала Деви по случаю завоевания серебра на чемпионате мира.

На Играх зрители начали болеть за Шитал после первого же её выступления. Деви даже завела личный блог, где делится своей любовью к спорту. Неудивительно, ведь число подписчиков девушки в соцсетях за несколько дней перевалило за 300 тысяч.

Конечно, герои рождаются не на Играх – их путь начинается задолго до соревнований. Но паралимпийское пространство прекрасно тем, что помогает миру увидеть в спортсменах – героев.