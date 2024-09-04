Россиянка заявила о намерении побить мировой рекорд на Паралимпиаде

Российская пловчиха Мария Павлова заявила о намерении побить мировой рекорд на Паралимпийских играх‑2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Следующий старт — 100 метров брассом, там я хочу показать наилучший результат в карьере. Да и мировой рекорд мой. В идеале хочу побить, но не обещаю», — заявила Павлова.

4 сентября россиянка не смогла выйти в финал на дистанции 400 м вольным стилем в категории S8.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.