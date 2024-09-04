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Гандбольный тренер Трефилов обратился за медицинской помощью в день рождения

Заместитель председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов вынужден был обратиться за помощью врачей в день своего рождения, сообщает пресс‑служба ФГР.

Тренер Трефилов обратился за медицинской помощью в день рождения
© ФГР

В среду Трефилову исполнилось 69 лет. Как отмечается, он оказался «вне привычной активной позиции на посту главного попечителя российского женского гандбола», причина обращения Трефилова к врачам не уточняется.

— От лица руководства ФГР и всей нашей дружной гандбольной семьи желаем ему скорейшего выздоровления, сил, чувства востребованности и незаменимости для всех нас. Мы начинаем подготовку к масштабному гандбольному событию и гала‑матчу, посвященному предстоящему в следующем году вашему 70‑летию. И предлагаем вам, как одному из руководителей Федерации гандбола России, возглавить организационный комитет. А всю техническую и менеджерскую работу мы подготовим из уважения к вам. Поправляйтесь, — заявил председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарёв.

Трефилов приводил женскую сборную России по гандболу к золотым медалям Олимпийских игр‑2016, серебру Игр‑2008. Также при нем национальная команда четыре раза выигрывала чемпионат мира. Кроме того, он возглавлял женские команды «Звезда», «Лада», «Кубань», «Астраханочка».

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