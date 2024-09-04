Ефросинин — о бронзе Паралимпиады‑2024: «Мама в шоке, я в шоке, думаю, тренер тоже»

Российский пловец Егор Ефросинин рассказал «Матч ТВ», что находится в шоке от завоевания бронзовой медали на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

В среду на Играх‑2024 Ефросинин (категория S7) стал третьим в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем.

— Кому звонили из микст‑зоны?

— Сначала звонил жене, она не ответила, потом звонил маме — мама поздравляла, она там вся в слезах и в шоке. Вообще не может пока в это поверить. Шансы у меня были невелики на третье место, но это спринт, 0,05 секунды выиграл. Это как лотерея — кто быстрее прыгнет, кто быстрее коснется.

— Вы хорошо прыгнули или хорошо коснулись?

— Думаю, хорошо коснулся. Я видел соперника, который плывет рядом, и что есть сил бросил руку вперед, чтобы зафиксировать время.

— Мама в шоке, вы тоже?

— И мама, и я в шоке. Я еще не видел тренера, но думаю, что она там тоже в шоке, — сказал Ефросинин «Матч ТВ».

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

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