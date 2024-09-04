Шабалина: «После первого золота на Паралимпиаде было тяжело, но справилась»

Российская пловчиха Валерия Шабалина призналась, что ей было эмоционально тяжело после первой победы на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

В среду на Играх‑2024 Шабалина (класс SM14) завоевала золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Ранее в Париже она победила в заплыве на 200 метров вольным стилем.

— Я ориентировалась на вторую дорожку, там была соперница, я ее опередила. После первого золота было много эмоций, тяжело было, но как‑то справилась.

— Вы ездили смотреть на Эйфелеву башню. Это было в первый раз?

— Нет, мы были здесь на соревнованиях в 2018 году и уже к ней ездили. Но теперь на ней есть олимпийские кольца!

— Мэр Парижа хочет их оставить. Как вам идея?

— Очень хорошая, — сказала Шабалина «Матч ТВ».

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

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