Паралимпиец посвятил медаль детям Беслана: «У меня там погибла двоюродная сестра»

Российский толкатель ядра Алан Кокойты рассказал «Матч ТВ», что посвятил серебряную медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже детям Беслана.

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В среду на Играх‑2024 спортсмен стал вторым с результатом 16,27 метра. Золото взял еще один россиянин Владимир Свиридов (17,18).

— Это ваша первая паралимпийская медаль. Какие чувства?

— Медаль — это отлично. Я хотел первое место, но не получилось. А так, я мог… На тренировках гораздо дальше толкаю ядро. Даже на два метра дальше! У меня даже 17,88 метра было. Я это хотел показать, чтобы выиграть. Но на соревнованиях сжигаются эмоции.

Первые пять попыток я старался толкать на технику. Но видел, что я второй. И последнюю попытку я решил исполнить на эмоциях, соединив их с техникой. Но не смог. А если бы получилось, то я бы золото взял. Жаль, это не всегда выходит, чтобы так эмоции и технику соединить.

— Как круто, что золото и серебро завоевали спортсмены из одной страны?

— Ну я вообще‑то хотел обогнать Свиридова. Не могу сказать, что мы прям большие друзья. Он в Ростове живет, я — в Осетии. На сборах толкаем отдельно, тренируемся порознь. Но мы — коллеги, здороваемся нормально, вместе в столовую ходим. Сборная — мы же все вместе в Москве и на соревнованиях. Хорошо, что золото и серебро досталось нам.

— Важный день в вашей жизни.

— Ну да. Но я хотел выиграть. Если бы я не мог показать золотой результат, то конечно, был бы доволен. Но так остался осадок. Я знаю себя, могу толкать дальше. Мне было нужно золото.

— Кому вы посвятите эту медаль?

— Когда я выступал на Паралимпиаде в Токио‑2020, то уже готовился, что в микст‑зону приду, и мне такой вопрос зададут. И я хотел сказать, что посвящаю медаль тому страшному теракту, в котором погибли дети Беслана. Но я тогда не взял медаль. И мне этот вопрос не задали. А сейчас я это скажу. У меня в Беслане двоюродная сестра погибла… Ей было 12 лет.

— Как ее звали?

— Белла… У нас в Осетии, наверное, нет такого человека, кого бы не задела та беда. Или родственник, или знакомый, или знакомый знакомого погиб в той школе. Это страшная трагедия, мы об этом помним. И это серебро я посвящаю детям Беслана, — сказал Кокойты «Матч ТВ».

Ранее золото Паралимпиады‑2024 в интервью «Матч ТВ» посвятили детям Беслана прыгун в высоту Георгий Маргиев и прыгун в длину Хетаг Хинчагов.