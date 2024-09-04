Галактионова завоевала бронзу Паралимпиады‑2024 в толкании ядра

Российская легкоатлетка Евгения Галактионова завоевала бронзовую медаль в толкании ядра на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

Галактионова, выступающая в классе F32, стала третьей с результатом 7,72 метра. Золотую медаль с мировым рекордом выиграла украинка Анастасия Москаленко (8,00 метра), серебро в активе бразильянки Ванны Хелены Брито Оливейры (7,89).

Другая россиянка Наргиза Сафарова заняла четвертое место с результатом 6,02 метра. Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

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