Мария Павлова завоевала золото Паралимпиады-2024 с мировым рекордом

25-летняя российская пловчиха Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м брассом в классе SB7.

Павлова преодолела предложенную дистанцию за 1.26,09, тем самым установив новый мировой рекорд. Ранее лучший результат в мире на дистанции 100 м брассом также принадлежал россиянке (1.26,86). Мария установила его 8 июня 2024 года.

Второй в финальном заплыве стала представительница Великобритании Лона Виннифрит (1.29,69), тройку призёров замкнула канадка Тесс Раутлифф (1.31,58).

Стоит отметить, что для Павловой это второе в карьере паралимпийское золото. Первое она завоевала на Играх-2020 в Токио (Япония), также став лучшей на дистанции 100 м брассом.