Лукьяненко выиграла второе золото на Паралимпиаде в Париже

Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль в заплыве на дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

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Спортсменка, выступающая в классе SB11, показала результат 1 минута 18,31 секунды, установив паралимпийский рекорд. На втором месте финишировала китаянка Ма Цзя (отставание — 0,93), тройку лучших замкнула киприотка Каролина Пелендриту (3,33).

Для 22‑летней Лукьяненко эта медаль стала четвертой на Играх‑2024. Ранее она победила на дистанции 200 метров комплексным плаванием, а также финишировала третьей на дистанциях 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине. На счету россиянки также серебряная медаль Токио‑2020 на дистанции 100 метров брассом. Ей принадлежит мировой рекорд в этой дисциплине (1.17,65).

В четверг на Паралимпиаде в столице Франции российский пловец Кирилл Пульвер стал шестым в заплыве на 50 м вольным стилем (S5), а Богдан Мозговой и Андрей Калина заняли четвертое и пятое место соответственно в заплыве на 200 м комплексным плаванием (SM9).

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