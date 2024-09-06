Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов

Победитель Олимпиады-1976 в составе сборной СССР по гандболу Александр Резанов умер на 76-м году жизни.

Об этом сообщил экс-игрок и бывший тренер сборной СССР Владимир Максимов.

«Он (Резанов) лежал на обследовании в клинике в Запорожье. Медики проверили весь организм, и у него все вроде бы было в норме. Сашу выписали домой, он пришел на кухню налить себе чаю и упал после инсульта. А когда приехала машина скорой помощи, он уже умер. Я знал Сашу много лет, это был очень хороший и порядочный человек, с которым всегда было приятно общаться», – рассказал Максимов.

Резанов также становился серебряным призером чемпионата мира 1978 года. Во время тренерской карьеры он руководил командой ЗТР, также возглавлял женскую сборную Турции и «Бешикташ».