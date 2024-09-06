Российско-бразильский экипаж совершит кругосветное путешествие под флагом БРИКС

ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Команда яхтсменов из России и Бразилии совершит под флагом БРИКС кругосветное путешествие, сообщил журналистам известный бразильский путешественник Алейшо Белов. Экспедиция стартует в мае 2025 года из Салвадора (Бразилия) и через Северный морской путь и Панамский канал вернется в эту страну в феврале 2026 года.

"В мае месяце надо уже выезжать. Так как Бразилия и Россия входят в БРИКС, это будет поездка [под флагом] БРИКСа. Половина команды из восьми-девяти человек будет русская, половина бразильская. Поплывем из Бразилии в Норвегию, Мурманск, пройдем по Северному морскому пути. Я всегда хотел пройти этим путем, лучше, чем с людьми из Сибири, это не сделать", - сказал Белов.

Омский яхтсмен Сергей Щербаков, который дважды совершал кругосветное путешествие на яхте "Сибирь" и будет представлять российскую часть команды, уточнил ТАСС, что экспедиции предстоит преодолеть более 40 тыс. км, или 28 тыс. морских миль. Экспедиция направлена на развитие международных связей как инструментов общественной дипломатии, защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам Щербакова, путешествие будет совершено на бразильской яхте с металлическим корпусом Fraternidade ("Братство" на португальском языке), которая была спроектирована и построена Беловым. Ее водоизмещение 80 тонн, что в десять раз больше водоизмещения "Сибири". На двухмачтовом парусном судне могут разместиться до 12 человек, оно также оснащено двумя двигателями по 270 лошадиных сил.

О путешествии яхты "Сибирь" до Антарктиды

Кругосветная парусная экспедиция "Сибирь - Антарктика - Сибирь" стартовала из Омска на яхте "Сибирь" 7 июля 2019 года и была приурочена к 200-летию открытия этого материка. Станции Беллинсгаузен экспедиция достигла 20 февраля 2020 года. Из-за поломки и пандемии коронавируса от Антарктиды до Балтийского моря яхта добралась на борту научно-исследовательского судна "Академик Трешников". В Омск экспедиция прибыла 30 сентября, пройдя за 15 месяцев более 30 тыс. морских миль.