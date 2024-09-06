Бегунья-трансгендер* Петрилло осталась без медалей на Паралимпиаде

Сменившая пол* бегунья из Италии не сумела пробиться в финал на Паралимпиаде в Париже на дистанции 200 метров.

Итальянка в полуфинале она была на третьем месте с результатом 25,92 секунды. Среди всех спортсменок она заняла девятую позицию.

Боксерша из Алжира Иман Хелиф выиграла золото на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Она одолела китайскую спортсменку Ян Лю в весовой категории до 66 килограммов.

Инцидент, который принес скандальную славу алжирке, произошел в четверг, 1 августа. Итальянка Анджела Карини была вынуждена сдаться со слезами на глазах после 46 секунд боя 1/8 финала боксерского турнира ОИ против Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест.

31 июля Международный олимпийский комитет одобрил участие Хелиф в женском турнире на ОИ, несмотря на то что на чемпионате мира 2023 года она не смогла пройти гендерный тест, показавший наличие в ее организме XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона. Помимо алжирки, была допущена Линь Юйтин с Тайваня, имеющая аналогичную историю.

Что не так с подобными соревнованиями, «Вечерняя Москва» обсудила с боксером-профессионалом Александром Золкиным.

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