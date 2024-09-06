Российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024

По информации «Матч ТВ», российские спортсмены не получили в подарок телефоны от спонсора, хотя их всегда вручают всем участникам Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

По традиции все участники Игр получают в подарок телефон последней модели от главного спонсора‑производителя, причем на модель наносится персональная гравировка с фамилией спортсмена.

— Это первая Паралимпиада, на которой россиянам этот телефон не дали. Не получили его и белорусы. Хотя все остальные спортсмены были этими моделями телефонов награждены. Получали их и россияне на Паралимпиаде‑2020 в Токио. Конечно, мы этой историей задеты. Это очень обидно. Мы ходили даже в офис этого спонсора, как нам посоветовали, но там только разводят руками, — сказал «Матч ТВ» источник.

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.