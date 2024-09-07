Российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024

Российские спортсмены не получили в подарок телефоны от спонсора‑производителя, которые должны получать все участники Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

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По его словам, это первая Паралимпиада, на которой российским спортсменам не дали этот телефон. Не получили его и белорусские паралимпийцы.

Паралимпийские игры с российскими спортсменами стартуют в Париже

«Конечно, мы этой историей задеты. Это очень обидно. Мы ходили даже в офис этого спонсора, как нам посоветовали, но там только разводят руками», — рассказал он.

Российские спортсмены завоевали на Паралимпиаде, которая проходит в Париже, 16 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский атлет выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом.