Российский пловец Артем Исаев в эфире «Матч ТВ» сказал, что недоволен своим выступлением на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. В субботу Исаев стал пятым в финальном заплыве на 200 метров комплексом. Ранее он занял четвертое место на дистанции 100 метров брассом. — Я лично недоволен. Все‑таки основной старт был 30 августа — 100 метров брассом. Просто из‑за своих каких‑то недочетов проиграл. На будущее — малейшая ошибка может стоить тебе медали, — сказал Исаев в эфире «Матч ТВ». Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября. В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде смотрите на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.