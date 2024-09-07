Ксению Шойгу переизбрали на пост президента Федерации триатлона России

Ксения Шойгу переизбрана на пост президента Федерации триатлона России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

7 сентября в Кронштадте прошла отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России. Главной темой конференции стало подведение итогов работы организации за последние четыре года, а также выборы нового руководства, которое будет содействовать развитию триатлона в стране. Кандидатура Шойгу была поддержана делегатами конференции единогласно.

"Я буду по-прежнему делать все возможное для того, чтобы развивать триатлон, - сказала Шойгу. - Самые важные цели, которые я ставлю перед собой, - поездка на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, строительство триатлон-центров, увеличение тренерского состава, количества занимающихся детей для формирования дополнительного объема резерва, потому что нам очень нужны люди и хорошие результаты. Хотела бы поблагодарить всех, и мы не остановимся на том, что есть сейчас: будем доукомплектовывать текущие отделения, открывать новые, поэтому на МТО будет потрачено большое количество средств".

Шойгу 33 года, она возглавляет Федерацию триатлона России с 2020 года.