Российских спортсменов лишили подарков на парижской Паралимпаде

Российские спортсмены не получили в подарок телефоны, которые спонсоры традиционно вручают всем участникам Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Все участники Игр по традиции получают в подарок телефон последней модели от главного спонсора производителя. На модель наносится персональная гравировка с фамилией спортсмена.

«Это первая Паралимпиада, на которой россиянам этот телефон не дали. Не получили его и белорусы», — сказал источник.

По его словам, всем остальным спортсменам телефоны вручили. Получали их россияне и на Паралимпиаде 2020 в Токио. Теперь же россияне «этой историей задеты» и «это очень обидно».

Источник добавил, что спортсмены посетили офис спонсора, как им посоветовали, но там только развели руками.