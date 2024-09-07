Соловьева: однозначно стоило ехать на Паралимпиаду бороться и доказывать

Российская легкоатлетка Анастасия Соловьева в эфире «Матч ТВ» подвела итоги своего выступления на Паралимпийских играх‑2024 в Париже и отметила, что, несмотря на неопределенность с допуском россиян, ехать на соревнования стоило.

Соловьева на Играх в Париже заняла 7‑е место в беге на дистанции 200 м и 6‑е место на дистанции 400 м.

— В этот раз не всё получилось. Не всегда происходит так, как мы этого хотим. Наверное, это должно придать еще больший стимул работать дальше с еще большей самоотдачей. Сегодня пока так. Моя основная дистанция — 400 м, но в зимнем сезоне я готовилась на 200 м, поэтому был спорный вопрос. Подготовка была немного скомканная из‑за того, что сначала мы вроде не едем, потом едем. Это тоже наложило свой отпечаток.

— Главный вопрос, задаем его всем паралимпийцам. Несколько тяжелых лет, едем или не едем. Это того стоило?

— Сто процентов стоило, потому что это непередаваемое ощущение и эмоции. Полный стадион — вообще совершенно другое измерение. Однозначно стоило ехать бороться и доказывать, что мы всё можем, — сказала Соловьева в эфире «Матч ТВ».

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде можно смотреть на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.