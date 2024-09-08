«Поливали помоями»: Губерниев похвалил паралимпийцев

Российский комментатор Дмитрий Губерниев похвалил российских атлетов за то, что они поехали на Паралимпийские игры — 2024 в Париже, и отметил, что команде было трудно готовиться под прессингом со стороны. Его слова приводит Sport24.

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«Представляете, в каких условиях готовилась наша команда. Об этом, кстати, говорили родные паралимпийцев. Когда поливали помоями в социальных сетях неразумные головы и квасные бестолочи наших олимпийцев. Понятное дело, этот прессинг сказался. Еще можно передать привет руководителям некоторых наших федераций, которые явно были против поездки», — добавил он.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.