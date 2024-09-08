Сборная России заняла восьмое место в медальном зачете Паралимпийских игр

Сегодня, 8 сентября, прошёл последний соревновательный день Паралимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). По его итогам сборная России, выступающая в нейтральном статусе, заняла итоговое восьмое место в общекомандном медальном зачёте. Лидерство в нём с огромным отрывом удержала команда Китая, которая досрочно выиграла Паралимпийские игры.

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Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 8 сентября:

1. Китай (220 медалей = 94 золотых + 76 серебряных + 50 бронзовых);

2. Великобритания (124 медали = 49 золотых + 44 серебряные + 31 бронзовая);

3. США (105 медалей = 36 золотых + 42 серебряные + 27 бронзовых);

4. Нидерланды (56 медалей = 27 золотых + 17 серебряных + 12 бронзовых);

5. Бразилия (89 медалей = 25 золотых + 26 серебряных + 38 бронзовых);

6. Италия (71 медаль = 24 золотых + 15 серебряных + 32 бронзовые);

7. Украина (82 медали = 22 золотые + 28 серебряных + 32 бронзовые);

8. Россия (64 медали = 20 золотых + 21 серебряная + 23 бронзовые).