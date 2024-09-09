World Archery рассмотрит допуск россиян на молодежные соревнования

Исполком Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) в ноябре рассмотрит вопрос о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования среди молодежи. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Российские и белорусские лучники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

"Президент международной федерации сказал, что исполком будет решать вопрос о нашем допуске на молодежные турниры среди старших юношей и юниоров. Мы просим, даже требуем, чтобы нас допустили туда с гимном и флагом, - сказал Ешеев. - Решение исполкома будет принято в начале ноября. Может быть, мы выступим и в нейтральном статусе, все-таки наши спортсмены потеряли 1,5 года".

В 2025 году, в частности, пройдут молодежные первенства Европы в феврале и мира в августе. Первый этап Кубка Европы среди молодежи состоится в мае, второй - в июле.