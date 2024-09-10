Апелляцию на лишение российского каноиста Петрова золота чемпионата мира отправили в ICF

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF) на решение отменить победный результат российского каноиста Захара Петрова на августовском чемпионате мира в Узбекистане. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.

"Апелляция по Захару Петрову направлена в Международную федерацию каноэ", - рассказала Исхакова. Апелляцию будет рассматривать совет директоров ICF.

22-летний Петров лишился золотой медали чемпионата мира по гребле в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м после повторного пересмотра результатов. Изначально Петров значился в официальном протоколе как не финишировавший, поскольку его лодка перевернулась у самого финиша. Позднее организаторы удовлетворили протест россиянина, присудив ему победу в заезде. После этого четыре страны также подали апелляции на результат гонки, которые были в итоге удовлетворены, и Петров снова переместился на последнюю строчку итогового протокола.

Петров завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Узбекистане. Спортсмен победил в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 м и в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. На Олимпийских играх в Париже Петров стал четвертым в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 1 000 м, а также вместе с Алексеем Коровашковым занял четвертое место в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.