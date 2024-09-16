Екимов назвал главу UCI Лапартьяна очень достойным кандидатом на пост президента МОК

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Международного союза велосипедистов (UCI) француз Давид Лапартьян является одним из самых достойных кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение высказал ТАСС руководитель Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

"Я считаю, что Лапартьян - один из самых достойных претендентов на пост президента МОК, потому что он не шовинист, приверженец чистоты идеалов спорта, как завещал основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, - сказал Екимов. - Если смотреть политику возглавляемой им федерации в отношении россиян, то Международный союз велосипедистов разрешает нам выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе, в отличие от Европейского союза велосипедистов. Давид - очень работоспособный человек, глубоко вникающий во все вопросы профессионал и отличный организатор".

"Он хорош и как практик, и как политик. Лапартьян в настоящее время возглавляет в МОК группу по киберспорту, в планах Международного олимпийского комитета включить одну из дисциплин киберспорта в программу Игр-2028", - добавил собеседник ТАСС.

В число кандидатов на пост президента МОК также вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций британец Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч - младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.

Действующий глава Международного олимпийского комитета немец Томас Бах в следующем году оставит свой пост в связи с истечением срока полномочий. Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года в Греции, в должность избранный глава олимпийского комитета вступит в июне.