Загитова и Медведева могут провести между собой матч в новом виде спорта

Федерация падела России (ФПР) намерена до конца года организовать выставочный матч между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Честно говоря, мы настолько сосредоточились на привлечении хороших игроков с международным статусом на турнир «Москва-2024», что это пока планы будущего. Постараемся организовать в этом году, но от них многое зависит. Надо в их календарь вписаться, учитывая, что у обеих шоу в конце года», — приводит слова генерального директора ФПР Алексея Сорокина «РИА Новости».

Падел— спортивная игра, которая включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стену, которые отскакивают обратно на корт.