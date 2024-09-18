Стало известно кто из россиян примет участие на ЧМ по велоспорту на шоссе

Главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян сообщил, что Александр Власов и член российской национальной молодежной команды Егор Игошев примут участие в чемпионате мира — 2024.

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«На чемпионате мира в Цюрихе выступят два наших спортсмена. Власов примет участие в мужской групповой гонке, Игошев — в групповой гонке для спортсменов не старше 23 лет. В заявку в качестве запасного внесен также Даниил Зараховский, он сможет выступить в молодежной групповой гонке только в случае отказа Игошева», — приводит слова Абрамяна ТАСС.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт с 21 по 29 сентября в Цюрихе (Швейцария). Мужская групповая гонка запланирована на 29 сентября, она завершит турнир. Групповая гонка для велогонщиков не старше 23 лет пройдет двумя днями ранее.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.