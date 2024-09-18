Вдовин — о словах украинца: на Паралимпиаде мы показали, кто является «недоразумением»

Трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Вдовин заступился за партнера по сборной Евгения Торсунова, которого проигравший ему в Париже украинский атлет Александр Литвиненко назвал «недоразумением». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Литвиненко в Париже стал третьим в прыжках в длину, Торсунов завоевал золото, бразилец Асер Матеуш Алмейда Рамос взял серебро. После соревнований украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению».

«Своими победами мы доказали, кто тут может быть недоразумением. Мы не поддавались на провокационные действия, которыми украинец хотел оскорбить нас», — подчеркнул Вдовин.

Журналисты уточнили, что 34 летний Торсунов победил на Играх в Токио и Париже в прыжках в длину в классе Т36 (нарушение координации). Кроме того, он улучшил мировой рекорд в этом виде спорта — с 5,83 м до 6,05 м.

В общей сложности, российские паралимпийцы выиграли в Париже 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.