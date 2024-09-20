Чемпионат мира по футзалу: расписание встреч на 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, пройдут матчи 3-го тура в группах А и В мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 20 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины. Групповой этап. 3-й тур:

Группа В: 15:30 мск. Таиланд — Бразилия; 15:30 мск. Куба — Хорватия.

Группа А: 18:00 мск. Коста-Рика — Узбекистан; 18:00 мск. Нидерланды — Парагвай.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.